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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahn ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Untermeitingen, B17, FRi Süden - Am Mittwoch (29.07.2026), gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B17 in Fahrtrichtung Süden kurz vor der Ausfahrt Lagerlechfeld. Ein 35-Jähriger VW-Fahrer fuhr auf der B17 auf den rechten Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker überholte den 35-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen. Im Baustellenbereich wechselte der unbekannte Pkw-Lenker den Fahrstreifen, weshalb der 35-Jährige ausweichen musste und in der Folge die Baustellenabsicherung überfuhr. Der unbekannte Pkw-Lenker entfernte sich anschließend mit einem schwarzen Pkw von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 6.500 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinwiese nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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