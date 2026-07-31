Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Auffahrt A8 /Augsburg Ost - Am Donnerstag (30.07.2026) verunfallte ein 18-jährige Autofahrer mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit. Gegen 19.15 Uhr befuhr der 18-Jährige die Mühlhauser Straße in nördliche Fahrtrichtung. Bei Einfahren auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart brach die Frontachse des Autos des 18-Jährigen aus und dieser kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.500EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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