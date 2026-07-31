PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Auffahrt A8 /Augsburg Ost - Am Donnerstag (30.07.2026) verunfallte ein 18-jährige Autofahrer mutmaßlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit. Gegen 19.15 Uhr befuhr der 18-Jährige die Mühlhauser Straße in nördliche Fahrtrichtung. Bei Einfahren auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart brach die Frontachse des Autos des 18-Jährigen aus und dieser kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.500EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 13:15

    POL Schwaben Nord: Autobahn ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

    Augsburg (ots) - Untermeitingen, B17, FRi Süden - Am Mittwoch (29.07.2026), gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B17 in Fahrtrichtung Süden kurz vor der Ausfahrt Lagerlechfeld. Ein 35-Jähriger VW-Fahrer fuhr auf der B17 auf den rechten Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker überholte den 35-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen. Im ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:14

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (30.07.2026), gegen 03.45 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter im Hohen Weg. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:14

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (27.07.2026), 21.30 Uhr bis Mittwoch (29.07.2026), 21.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Perzheimstraße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Ausparken einen geparkten weißen Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren