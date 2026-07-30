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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (27.07.2026), 21.30 Uhr bis Mittwoch (29.07.2026), 21.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Perzheimstraße. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Ausparken einen geparkten weißen Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste unter der Telefonnummer 0821/323-4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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