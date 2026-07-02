POL-PDLD: Rülzheim - Unfall mit 1,8 Promille
Rülzheim (ots)
Gestern Morgen befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Mittlere Ortsstraße in Rülzheim. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit 1,8 Promille kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Glücklicherweise wurde er durch den Aufprall nicht verletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.
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