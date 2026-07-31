Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (31.07.2026), 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr, geriet ein Auto in der Euler-Chelpin-Straße in Brand. Der grüne Mini parkte am Fahrbahnrand. Die Flammen griffen zudem auf einen geparkten VW und einen grauen Mini über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Krimimalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, entgegen.
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