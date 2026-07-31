POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einem Diebstahl in der Kreitmayrstraße. Gegen 17.30 Uhr war ein 43-Jähriger zu einer Fahrzeugbesichtigung unterwegs und stellte seinen Motorroller am Fahrbahnrand ab. Den Kaufpreis für das Fahrzeug führte er in einer Tasche mit sich, welche er am Motorroller beließ. Als er nach einem Gespräch mit dem Verkäufer des Autos wieder zurück zu seinem ...

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