Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einem Diebstahl in der Kreitmayrstraße. Gegen 17.30 Uhr war ein 43-Jähriger zu einer Fahrzeugbesichtigung unterwegs und stellte seinen Motorroller am Fahrbahnrand ab. Den Kaufpreis für das Fahrzeug führte er in einer Tasche mit sich, welche er am Motorroller beließ. Als er nach einem Gespräch mit dem Verkäufer des Autos wieder zurück zu seinem Roller kehrte stellte er fest, dass das Bargeld aus der Tasche entwendet wurde. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Telefonnummer 0821/323-2310, entgegen.

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