Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Kleinbrand am Bahnhof rasch gelöscht - 11.06.2026

Reichenau (ots)

Am späten Nachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kleinbrand im Bereich eines Bahnhofs im Ortsgebiet alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Abfallbehälter auf einem Bahnsteig in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der brennende Mülleimer bereits unter Beobachtung von anwesenden Passanten, die die Einsatzkräfte entsprechend einwiesen. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Das Feuer konnte schnell mittels Kübelspritze abgelöscht werden. Anschließend wurde der Abfallbehälter geöffnet und vollständig mit Wasser geflutet, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten und Kontrolle der Einsatzstelle konnten die Kräfte wieder einrücken.

Einsatzzeit: 17:43 Uhr bis 18:17 Uhr

Einsatzkräfte: 9 Fahrzeuge: LF10

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