Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Balkon gerät in Brand + Widerstand geleistet

Giessen (ots)

Wetzlar-Naunheim: Balkon gerät in Brand

Die Rettungsleitstelle informierte gestern (28. April) gegen 17.50 Uhr den Polizei-Notruf über den Brand eines Balkons an einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Es wurde niemand verletzt. An dem darunterliegenden Balkon entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 70.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler bitten Personen aus der Nachbarschaft, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

Herborn: Widerstand geleistet

Zeugen informierten gestern Mittag (28. April) gegen 14 Uhr die Polizei über eine randalierende Frau auf dem Parkplatz eines Discounters in der Burger Landstraße. Sie soll gegen Autos getreten und diese beschädigt haben. Eine Funkstreife der Herborner Polizei traf die alkoholisierte 38-Jährige an. Die Ordnungshüter wollten sie mit auf die Dienststelle nehmen, wo sie ausgenüchtert werden sollte. Die Frau wehrte sich sowie schlug und trat sie nach den Polizisten. Dabei wurden beide leicht verletzt. In der Folge setzten die Beamten Pfefferspray und einen Schlagstock ein. Zudem forderten sie eine weitere Funkstreife sowie einen Rettungswagen an. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Anschließend wurde sie in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt, wo sie der behandelnde Arzt aufnahm. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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