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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6325165, kam es gegen 12:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schwanheimer Straße zu einem Brand im Kellerbereich. Durch die Freiwillige Feuerwehr Eberbach konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erlitt eine Person leichte Verletzungen in Form von einer Rauchgasvergiftung. Diese wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Löschmaßnahmen musste der Fahrzeugverkehr teilweise umgeleitet werden. Die Ursache für die Brandentstehung sowie die Schadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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