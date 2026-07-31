POL-MA: Mannheim: Straßenbahnhaltestelle mit Farbe beschmiert - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Unbekannte beschmierten zu einem nicht bekannten Zeitpunkt die Straßenbahnhaltestelle Dalbergstraße mit mehreren Grafittis und verursachten einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Mitarbeiter der RNV bemerkten die Schmierereien am Freitagmorgen gegen 4 Uhr und verständigten die Polizei. Hinweise auf die Täter liegen keine vor. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/1258-0 zu melden.
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