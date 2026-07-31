POL-MA: Mannheim: Straßenbahnhaltestelle mit Farbe beschmiert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen um 08:55 Uhr musste eine 54-Jährige ihren VW in der Bismarckstraße, auf Höhe L 15, aufgrund der Ampelschaltung verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 29-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem VW hinten auf. Durch den Unfall wurde die 54-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Der BMW war zudem nicht mehr ...

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