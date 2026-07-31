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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahnhaltestelle mit Farbe beschmiert - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte beschmierten zu einem nicht bekannten Zeitpunkt die Straßenbahnhaltestelle Dalbergstraße mit mehreren Grafittis und verursachten einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Mitarbeiter der RNV bemerkten die Schmierereien am Freitagmorgen gegen 4 Uhr und verständigten die Polizei. Hinweise auf die Täter liegen keine vor. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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