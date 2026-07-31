Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich in der Rohrbacher Straße an der Fußgängerampel an der Haltestelle Weststadt / Südstadt in Richtung Rohrbach gegen 13:20 Uhr ein Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto, bei welchem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Aufgrund von unterschiedlichen Angaben der Unfallbeteiligten werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

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