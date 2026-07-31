POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Kellerbrands in der Schwanheimer Straße zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kann es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell