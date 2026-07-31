POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend kam es in der Breslauer Straße zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Diebstahl, bei welchem ein Kupferkübel aus einem Vorgarten entwendet wurde. Eine unbekannte Täterschaft entwendete einen mit Blumen gefüllten Kupferkübel. Die sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Kübel befindlichen Pflanzen wurden durch die ...

mehr