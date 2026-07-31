Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Jennifer Lautensack wird neue Leiterin des Führungs- und Einsatzstabes im Polizeipräsidium Mannheim

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Leitende Polizeidirektorin Jennifer Lautensack wird künftig beim Polizeipräsidium Mannheim die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes übernehmen. Gleichzeitig wird sie mit der Aufgabe der stellvertretenden Dienststellenleiterin betraut. Damit folgt sie auf Renato Gigliotti, der als Polizeipräsident in das Polizeipräsidium Ravensburg gewechselt hat. Zuvor war die 45-Jährige beim Polizeipräsidium Pforzheim als Leiterin der Schutzpolizeidirektion tätig.

"Mit reichlich Neugier gehe ich nun die neue und verantwortungsvolle Aufgabe im Polizeipräsidium Mannheim an. Auf diese Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, aber auch benachbarten Behörden und anderen Stellen in meiner neuen Funktion freue ich mich sehr", so Jennifer Lautensack.

Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer sagte zur Ernennung: "Die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes sowie die stellvertretende Leitung des Polizeipräsidiums Mannheim wurde mit Jennifer Lautensack hervorragend besetzt. Die damit einhergehenden Aufgaben beim größten Polizeipräsidium in Baden-Württemberg sind vielfältig und herausfordernd. Umso wichtiger ist es mir, dass mit Jennifer Lautensack eine erfahrene, zielstrebige und empathische Führungskraft diese verantwortungsvolle Position übernimmt. Ich freue mich außerordentlich auf unsere Zusammenarbeit."

Die Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz händigte am Donnerstag der 45-jährigen Jennifer Lautensack das Bestellungs- und Beauftragungsschreiben aus.

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