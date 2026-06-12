Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tageswohnungseinbruch in Mehrparteienhaus an der Großen Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstag kam es in einem Mehrparteienhaus an der Großen Straße zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Tat ereignete sich zwischen 07:15 Uhr und 08:15 Uhr morgens.

Bislang unbekannte Täter drangen auf bislang ungeklärte Weise in die Wohnung einer Geschädigten ein. Die Bewohnerin befand sich zum Tatzeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Innerhalb der Räumlichkeiten suchten die Kriminellen gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Als die Geschädigte nach etwa einer Stunde in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie eine geöffnete Wohnungstür sowie das Fehlen von Wertgegenständen fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen im Bereich der Großen Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 0541/327-3292 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell