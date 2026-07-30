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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Lagerfeuer auf Feldweg

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch gegen 13:15 Uhr zu einem Lagerfeuer auf einem Feldweg an der L598 zwischen Walldorf und Sandhausen in Richtung Kleintierzuchtverein Sandhausen alarmiert.

Beim Eintreffen war bereits die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen am Löschen. Nur durch das beherzte Einschreiten einer Passantin, welche mit einer Wasserflasche Wasser vom naheliegenden Bach holte und das Lagerfeuer löschte, wurde vermutlich Schlimmeres verhindert. Das Lagerfeuer soll von einem Pärchen angezündet worden sein. Die Streifenbesatzung konnte trotz sofortiger Absuche keine Personen mehr feststellen.

Aktuell gilt die höchste Warnstufe für Waldbrandgefahr. Rauchen oder offenes Feuer in Wäldern ist ausdrücklich verboten.

Wer einen Waldbrand entdeckt, sollte sofort die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 informieren. Wichtig ist dabei vor allem eine genaue Ortsangabe. Offizielle Rettungstreffpunkte, aber auch markante Geländepunkte wie große Bäume, Wiesen und Felsen, sowie Parkplätze oder Beschilderungen am Wegesrand können hierbei hilfreich sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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