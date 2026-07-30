Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen geparkten BMW - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 22:50 Uhr und 23:40 Uhr, beschädigte eine bislang noch unbekannte Täterschaft einen geparkten BMW. Das Auto war zum Tatzeitpunkt unterhalb der Autobahnbrücke BAB 5 im Neckarweg abgestellt. Auf bisher unbekannte Art wurden die Windschutzscheibe sowie die beiden Außenspiegel beschädigt, wodurch Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 4569-0 zu melden.

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