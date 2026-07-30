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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen Motorradfahrer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der wärmeren Jahreszeit häufen sich Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern. Hauptunfallursachen bei Unfällen mit schweren Folgen sind ungenügender Sicherheitsabstand, Überholen trotz unklarer Verkehrslage sowie überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit.

Am meisten zu mehr Verkehrssicherheit können die Motorradfahrer selbst beitragen. Fahrsicherheitstraining, technisch einwandfreie und verkehrssichere Motorräder, die richtige Schutzkleidung und eine vernünftige und vorsichtige Fahrweise sind Garanten für unfallfreien Fahrspaß.

Am Mittwochnachmittag führte das Polizeipräsidium Mannheim auf der L 550 zwischen Sinsheim und Sinsheim-Weiler eine Schwerpunktkontrolle des motorisierten Zweiradverkehrs durch.

Bei der Kontrollaktion mit 10 eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeiinspektion wurden in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr insgesamt 68 Motorradfahrer kontrolliert. Dabei wurden 9 Verstöße festgestellt.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

   - An zwei Motorrädern war aufgrund technischer Veränderungen die 
     Betriebserlaubnis erloschen
   - An einem Kraftrad wurde eine zu laute Abgasanlage festgestellt. 
     Auch hier erlosch die Betriebserlaubnis
   - An einem Motorrad war die Drosselung zur Leistungsreduzierung 
     entfernt worden, dadurch war der verantwortliche Fahrer nicht im
     Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis
   - An einem Fahrzeug war der Vorderreifen abgefahren
   - Ein Fahrzeugführer betrieb an seinem Motorrad einen sogenannten 
     Radar-Warner
   - An drei Krafträdern wurden Mängel festgestellt, die eine 
     Aufforderung zur Mängelbeseitigung zur Folge hatten.

Die Kontrollen wurden sowohl durch die Polizeikräfte aber auch durch die Motorradfahrer zum gegenseitigen Gedankenaustausch genutzt und wurden überwiegend positiv aufgenommen.

Zur Verhinderung weiterer schwerer Verkehrsunfälle sind weitere Kontrollmaßnahmen dieser Art bereits in der Planung. Das Ergebnis vom Mittwoch zeigt deutlich, dass solche Kontrollen zur nachhaltigen Bekämpfung schwerer Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern dringend erforderlich sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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