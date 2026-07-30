POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Garagenbrand - PM 2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Feuerwehr konnte den Brand in der Karlstraße inzwischen unter Kontrolle bringen. Nach aktuellem Stand wurde durch das Feuer niemand verletzt, jedoch kam eine Frau für eine medizinische Begutachtung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.
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