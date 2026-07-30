POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Garagenbrand - PM 2

Mannheim (ots) - Am Mittwoch gegen 14 Uhr nahm eine Polizeistreife am Alten Meßplatz einen 34-jährigen Mann fest, welcher im dringenden Verdacht steht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen 41-jährigen Mann im Quadrat T 2 angegriffen zu haben. Die Polizeistreife fand bei einer Personenkontrolle des 34-Jährigen ein Ledermäppchen eines Automobilherstellers mit einem Mitarbeiterausweis auf, welcher auf den ...

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