Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Traktor beschädigt Telefonleitung - Fahrer gesucht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Fahrer eines Traktors beschädigte am Donnerstagmorgen gegen 7:20 Uhr auf einem Feldweg bei Dielheim eine Telefonleitung und fuhr, womöglich ohne den Vorfall bemerkt zu haben, weiter.

Der Unbekannte war mit seinem Traktor und einer Anbaumaschine auf dem Feldweg, welcher von der L612 in Fahrtrichtung Dielheim kurz nach dem Autohaus rechts in Richtung Maxschacht abgeht, unterwegs, als er unter der dortigen Telefonleitung hindurchfuhr. Eine Zeugin beobachtete dabei, wie die Anbaumaschine an der Oberleitung hängen blieb und diese abriss. Da der Fahrer ohne zu stoppen weiterfuhr, ist es nicht ausgeschlossen, dass er den Unfall nicht bemerkt hatte und somit nicht absichtlich davonfuhr.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun nach dem Fahrer oder nach Zeugen, welche den Fahrer identifizieren können und bittet diese, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

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