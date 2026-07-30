PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Traktor beschädigt Telefonleitung - Fahrer gesucht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der Fahrer eines Traktors beschädigte am Donnerstagmorgen gegen 7:20 Uhr auf einem Feldweg bei Dielheim eine Telefonleitung und fuhr, womöglich ohne den Vorfall bemerkt zu haben, weiter.

Der Unbekannte war mit seinem Traktor und einer Anbaumaschine auf dem Feldweg, welcher von der L612 in Fahrtrichtung Dielheim kurz nach dem Autohaus rechts in Richtung Maxschacht abgeht, unterwegs, als er unter der dortigen Telefonleitung hindurchfuhr. Eine Zeugin beobachtete dabei, wie die Anbaumaschine an der Oberleitung hängen blieb und diese abriss. Da der Fahrer ohne zu stoppen weiterfuhr, ist es nicht ausgeschlossen, dass er den Unfall nicht bemerkt hatte und somit nicht absichtlich davonfuhr.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun nach dem Fahrer oder nach Zeugen, welche den Fahrer identifizieren können und bittet diese, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 12:20

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Garagenbrand - PM 1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Um kurz nach 11:30 Uhr wurde am Donnerstag der Polizei ein Brand in der Karlstraße gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stand zunächst eine Doppelgarage in Flammen. Das Feuer griff anschließend auf Dachstuhl eines angrenzenden Hauses über. Informationen über mögliche Verletzte liegen bislang nicht vor. Feuerwehr, Polizei und ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 12:17

    POL-MA: Mannheim: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Geschädigtenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Mittwochabend versuchte im Stadtteil Jungbusch ein 17-jähriger Rollerfahrer sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der 17-Jährige fiel einer Polizeistreife kurz vor Mitternacht auf, als er mit einem Sozius auf einem Kleinkraftroller in der Hafenstraße unterwegs war. Die Anhaltesignale der Beamten ignorierte er, beschleunigte ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 12:16

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Rennrad entwendet - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 10:00 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft ein vor dem Freibad abgestelltes, hochwertiges Rennrad. Der 37-jährige Eigentümer hatte das weiße Rennrad zuvor dort abgestellt und mit einem massiven Schloss gesichert. Als er gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren