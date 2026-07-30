Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend versuchte im Stadtteil Jungbusch ein 17-jähriger Rollerfahrer sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Der 17-Jährige fiel einer Polizeistreife kurz vor Mitternacht auf, als er mit einem Sozius auf einem Kleinkraftroller in der Hafenstraße unterwegs war. Die Anhaltesignale der Beamten ignorierte er, beschleunigte seinen Roller auf bis zu 50 km/h und flüchtete durch den Stadtteil Jungbusch und Teile der Quadrate, wobei er einzelne Straßen entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Im Quadrat F 3 verlor der 17-Jährige die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Ab nun setzte er seine Flucht zu Fuß fort, konnte aber nach kurzer fußläufiger Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Auch sein Sozius konnte von Polizeikräften angehalten werden. Beide waren unverletzt geblieben.

Während seiner Flucht behinderte der Fahrer des Rollers mehrere Verkehrsteilnehmer.

Bei der anschließenden Kontrolle des Rollerfahrers bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein Drogentest bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, weil er, so ergaben weitere Ermittlungen, gar nicht im Besitz eines solchen war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des 17-Jährigen gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, zu melden.

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