Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Daisbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kupferkessel gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Dagobertstraße ein alter Kupferkessel durch Unbekannte entwendet. Am Mittwochmorgen, um kurz vor 10 Uhr, bemerkten die Besitzer den Diebstahl des Gefäßes. Der Kessel diente zur Dekoration als Blumenkübel. Die bislang unbekannte Täterschaft leerte die Blumen und die Erde aus und nahm lediglich den Kessel mit. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich um einen gezielten Buntmetalldiebstahl. Ob die Tat im Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat in der Pestalozzistraße in Waibstadt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6323674) steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Waibstadt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt unter der Telefonnummer: 07263/ 5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer: 07261/ 690-0 zu melden.

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