Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Kupferkessel gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Pestalozzistraße ein Kupferkessel gestohlen. Das Gefäß mit einem Durchmesser von gut 80 cm diente als Blumenschale und war vor einem Hauseingang aufgestellt. Eine bislang unbekannte Täterschaft leerte die Blumen und die Erde aus und nahm lediglich den Kessel mit. Ein schmiedeeisernes Gestell wurde zurückgelassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich um einen gezielten Buntmetalldiebstahl. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Waibstadt nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt unter der Telefonnummer: 07263/ 5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer: 07261/ 690-0 zu melden.

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