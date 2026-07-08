Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebe erwischt

Am Dienstag befanden sich zwei Männer in Ulm auf Diebestour.

Ulm (ots)

Eine Mitarbeiterin konnte den Diebstahl um kurz vor 12 Uhr beobachten. Die beiden Männer im Alter von 29 und 24 Jahren betraten das Ladengeschäft in der Hirschstraße. Dort steckte der 29-Jährige Waren im Wert von mehreren hundert Euro in eine mitgebrachte Tasche, die er anschließend dem zweiten Mann übergab. Ohne die Waren zu bezahlen verließen beide den Laden. Auf beide Männer kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu. Der 29-Jährige trug zudem einen Schlagring bei sich. Auch hierfür wird er sich verantworten müssen. Der Schlagring wurde sichergestellt

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