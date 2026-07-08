Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Am Dienstag kollidierte eine Autofahrerin mit einem Vespa Roller.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete kurz vor 9 Uhr in der Lessingstraße. Da ein anderes Auto gerade einparkte, fuhr die 36-Jährige mit ihrem Dacia rückwärts. Dabei übersah sie den hinter ihr befindlichen 77-jährigen auf seinem Vespa Roller. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Mann stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

+++++++ 1297501 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell