Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Nicht mehr fahrtauglich

Am Freitag meldete eine Zeugin einen 39-jährigen Autofahrer in Königsbronn.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr meldete eine Zeugin einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer. Dieser war mit seinem Kia von Königsbronn in Richtung Schnaitheim unterwegs. Da das Kennzeichen bekannt war, konnte der Fahrer schnell festgestellt werden und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bereits beim Öffnen des Fensters rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte nicht nur Alkohol getrunken. Auch ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Der Mann musste mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel der 39-Jährige intus hatte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

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