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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radlerin übersehen
Am Dienstag kam es zu einem Unfall zwischen einem Bus und einer Radfahrerin in Heidenheim.

Ulm (ots)

Um 11.15 Uhr fuhr die 75-Jährige auf dem Radweg entlang der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Innenstadt. Beim Überqueren der Friedrichsstraße bog ein 34-Jähriger mit seinem EvoBus-Linienbus nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar die vorfahrtsberechtigte Frau. Die Radlerin wurde von dem Bus erfasst, ihr Fahrrad blieb unter dem Fahrzeug liegen. Die 75-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in eine umliegende Klinik gebracht. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an Bus und Fahrrad auf insgesamt 1.500 Euro.

++++ 1299205 (BK)

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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