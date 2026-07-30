Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Rennrad entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 10:00 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft ein vor dem Freibad abgestelltes, hochwertiges Rennrad.

Der 37-jährige Eigentümer hatte das weiße Rennrad zuvor dort abgestellt und mit einem massiven Schloss gesichert.

Als er gegen 10:00 Uhr zum Abstellort des Fahrrads zurückkehrte, musste er feststellen, dass es entwendet worden war.

Der Wert des Rennrades wird auf 4.000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Personen, die am Mittwochmorgen zur genannten Zeit am Schwimmbad unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 06222/57090 zu melden.

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