PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Rennrad entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 10:00 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft ein vor dem Freibad abgestelltes, hochwertiges Rennrad.

Der 37-jährige Eigentümer hatte das weiße Rennrad zuvor dort abgestellt und mit einem massiven Schloss gesichert.

Als er gegen 10:00 Uhr zum Abstellort des Fahrrads zurückkehrte, musste er feststellen, dass es entwendet worden war.

Der Wert des Rennrades wird auf 4.000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Personen, die am Mittwochmorgen zur genannten Zeit am Schwimmbad unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 06222/57090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 08:43

    POL-MA: Daisbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kupferkessel gestohlen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Dagobertstraße ein alter Kupferkessel durch Unbekannte entwendet. Am Mittwochmorgen, um kurz vor 10 Uhr, bemerkten die Besitzer den Diebstahl des Gefäßes. Der Kessel diente zur Dekoration als Blumenkübel. Die bislang unbekannte ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:38

    POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Kupferkessel gestohlen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Pestalozzistraße ein Kupferkessel gestohlen. Das Gefäß mit einem Durchmesser von gut 80 cm diente als Blumenschale und war vor einem Hauseingang aufgestellt. Eine bislang unbekannte Täterschaft leerte die Blumen und die Erde aus und ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:23

    POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Sporthalle

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte eine unbekannte Täterschaft die Notausgangstüre der Sporthalle im Lochgärtenweg im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim aufzuhebeln. Ein Zeuge stellte am Dienstagmorgen fest, dass eine Holzlatte von außen in der Tür steckte und verständigte die Polizei. Da die Tür dem Aufbruchsversuch standhielt, gelangte die Täterschaft nicht in die Sporthalle und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren