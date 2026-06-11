Feuerwehr Stadt Geestland

FW Geestland: Heckenbrand droht auf Wohngebäude überzugreifen - Anwohner verhindern durch Löschmaßnahmen Schlimmeres

Geestland (ots)

Bad Bederkesa. Durch ihr schnelles und umsichtiges Handeln haben Anwohner des Pferdemühlendamms am Donnerstag (11. Juni 2026) das Übergreifen eines Heckenbrandes auf ein Wohngebäude verhindert.

Die Feuerwehr Bad Bederkesa wurde gegen 16 Uhr zu einem Heckenbrand alarmiert. Das Feuer drohte laut erster Meldung auf ein angrenzendes Wohngebäude überzugreifen.

Die eigenständig eingeleiteten Löschmaßnahmen der Anwohner zeigten schnelle Wirkung, sodass das Feuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eingedämmt und schließlich vollständig gelöscht werden konnte. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera auf vorhandene Glutnester und Wärmequellen kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

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