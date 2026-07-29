Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Sporthalle

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte eine unbekannte Täterschaft die Notausgangstüre der Sporthalle im Lochgärtenweg im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim aufzuhebeln.

Ein Zeuge stellte am Dienstagmorgen fest, dass eine Holzlatte von außen in der Tür steckte und verständigte die Polizei.

Da die Tür dem Aufbruchsversuch standhielt, gelangte die Täterschaft nicht in die Sporthalle und entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell