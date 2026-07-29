Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der A 5 bei Sandhausen zog sich ein 77-jähriger Mann schwere Verletzungen zu.

Ein 67-jähriger Mann war kurz nach 15 Uhr mit seinem mit 16 Fahrgästen besetzten Reisebus auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch musste er im stockenden Verkehr eine starke Gefahrenbremsung durchführen. Dadurch wurde der 77-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt schlief, gegen die Rückenlehne des Sitzes vor ihm geschleudert. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde.

Weitere Fahrgäste kamen nicht zu Schaden.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

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