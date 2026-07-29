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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 67-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Mannheim (ots)

Ein 67-jähriger Motorradfahrer zog sich am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Käfertal schwere Verletzungen zu.

Ein 69-jähriger Mann war kurz nach 12 Uhr mit seinem Renault-Transporter auf der Waldstraße stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Zufahrt zur B 38 musste er verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende 67-jährige Harley-Fahrer realisierte die Situation zu spät und fuhr dem Transporter ins Heck. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte durch die behandelnden Ärzte ausgeschlossen werden.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn im Anschluss an die Unfallaufnahme gereinigt werden. Hierdurch ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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