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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gullideckel auf Parkplatz herausgehoben - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hoben Unbekannte auf dem Parkplatz einer Schule im Weinheimer Ortsteil Steinklingen die Gullideckel heraus und verstreuten diese auf dem Parkplatz.

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 7 Uhr hoben die Unbekannten auf dem Lehrerparkplatz der Schule in der Straße In der Dell heraus und legten diese auf dem Parkplatz verteilt ab. Zudem entnahmen sie Steine aus der Drainage des benachbarten Kindergartens und warfen sie in die Böschung.

Da die herausgehobenen Gullideckel rechtzeitig durch den Hausmeister bemerkt wurden, kam es zu keinen Schäden.

Da der Parkplatz nicht abgesperrt ist und es sich somit um öffentlichen Verkehrsraum handelt, ermittelt das Polizeirevier Weinheim nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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