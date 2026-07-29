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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto die Straße In den Breitwiesen in Fahrtrichtung der Straße Am Schwimmbad und beabsichtige, dort nach rechts abzubiegen. Eine 41-jährige Radfahrerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg auf der Straße Am Schwimmbad in Richtung des dortigen Freibads unterwegs. Beim Abbiegen des Autofahrers kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die Frau zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde zur eingehenden Behandlung in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall wurden das Auto sowie das Fahrrad beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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