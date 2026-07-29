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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer biegt verbotswidrig ab und kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 18:20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Citroen-Fahrer die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt. Auf Höhe der Fabrikstationsstraße wollte der 33-Jährige verbotswidrig wenden und übersah dabei eine Straßenbahn der Linie 1, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision, wodurch u.a. eine Tür der Straßenbahn entglast und verbeult wurde. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

 
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