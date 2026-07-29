Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6323153) brach am 28.07.2026 kurz nach 22:00 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Sinsheim in der Lindenstraße aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, befand sich zum Zeitpunkt des Brandes die 46-Jährige Hauseigentümerin in dem Haus. Sie konnte sich noch selbstständig aus dem Haus retten, musste allerdings mit schweren Verbrennungen zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik verbracht werden. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Durch die Feuerwehr Sinsheim konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass dieses nicht auf angrenzende Häuser übergreifen konnte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 300.000,- Euro geschätzt. Die genauen Umstände zum Brandausbruchs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg.

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