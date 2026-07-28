POL-MA: Sinsheim/Reihen/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - Feuerwehr und Polizei im Einsatz, Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und der Feuerwehr aufgrund eines Brandgeschehen in der Lindenstraße im Einsatz. Weitere Informationen zu dem Ausmaß, Verletzten oder der Ursache des Brandes liegen bislang noch nicht vor. Aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen und der starken Rauchentwicklung ist die Lindenstraße gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.
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