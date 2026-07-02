Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Langfinger ließen Motorrad zurück: Zeugensuche!; Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Jugendlichen; Hakenkreuze und Beleidigungen in Waldboden geritzt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Langfinger ließen Motorrad zurück: Zeugensuche! - Offenbach

(me) Zwei maskierte Männer von kräftiger Statur, beide bekleidet mit einem Tanktop, versuchten am frühen Donnerstagmorgen, ein weißes Motorrad in der Stiftstraße (60er-Hausnummern) zu stehlen, mussten dieses im weiteren Verlauf allerdings beschädigt zurücklassen. Gegen 2.35 Uhr machte sich das Duo an der Kreidler Supermoto zu schaffen und überwand das Lenkradschloss. In der Folge schoben sie das Zweirad zunächst in unbekannte Richtung davon. Ein Zeuge, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, informierte die Polizei. Die Gesetzeshüter fanden im Rahmen ihrer Fahndung das Kraftrad wieder auf. Weitere Zeugen des Geschehens melden sich bitte auf der Wache des Offenbacher Polizeireviers (069 8098-5100).

2. Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Jugendlichen - Rodgau

(fg) Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.15 Uhr, geriet ein Abluftschlauch einer mobilen Klimaanlage in der Dr.-Weinholz-Straße (20er-Hausnummern) in Dudenhofen in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht nach bis dato unbekannten Jugendlichen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch das Feuer ein Rollladen sowie der betreffende Fensterrahmen beschädigt. Die im Schlafzimmer befindlichen Personen nahmen den Brand wahr und konnten diesen eigenständig löschen; der Anwohner verletzte sich beim Löschvorgang leicht an der Hand. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 500 Euro geschätzt. Jugendliche hätten sich zuvor in der Nähe des Wohnhauses befunden und seien davongerannt. Ob diese für die Brandentstehung verantwortlich sind, ist Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

3. Hakenkreuze und Beleidigungen in Waldboden geritzt - Rödermark

(me) Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt derzeit wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, nachdem ein Unbekannter auf einem Waldfestplatz in der Straße "Zur Walstatt" mehrere Hakenkreuze und Beleidigungen in den trockenen Waldboden geritzt hatte. Die Polizei erhielt am Mittwochvormittag Kenntnis von der Tat. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit den Beamten aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

Offenbach, 02.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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