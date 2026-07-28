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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 77-Jährige verunfallt zwei Mal innerhalb kurzer Zeit

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen zwischen 9:10 Uhr und 9:45 Uhr verunfallte eine 77-jährige Autofahrerin im Bereich Rauenberg gleich zwei Mal.

Den ersten Unfall verursachte sie auf der K4170 zwischen der B39 und dem Kreisverkehr bei Rauenberg. Die Frau war mit ihrem Mercedes in Richtung Dielheim unterwegs, als sie im dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Nachdem die alarmierte Polizeistreife den Unfall aufgenommen hatte, konnte die Frau mit ihrem leicht beschädigten Fahrzeug weiterfahren.

Während der Weiterfahrt verlor der Mercedes an einem Reifen Luft, weshalb er nur noch schwer zu steuern war. In der Folge verlor sie am Kreisverkehr kurz vor Rauenberg erneut die Kontrolle über das Auto und prallte gegen einen Laternenmast. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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