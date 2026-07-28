Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter versucht in Gaststätte einzubrechen

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 02:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Böckstraße im Mannheimer Stadtteil Jungbusch einzubrechen.

Über das nach jetzigen Erkenntnissen unverschlossene Hoftor gelangte er in den Innenhof des Wohn- und Geschäftshauses.

Dort wurde die Holztür, die zum Außenbereich der Gaststätte führt, aufgehebelt.

Der Unbekannte versuchte dann vergeblich die Eingangstür der Gaststätte und ein Fenster gewaltsam zu öffnen.

Auf ungeklärte Weise gelangte er anschließend in das Treppenhaus.

Als auch hier die Versuche, die Tür zur Küche aufzuhebeln, scheiterten, entfernte er sich unerkannt vom Tatort.

An den Türen und Fenstern der Gaststätte entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

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