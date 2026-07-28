Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB659: Betrunkener LKW-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs

Mannheim/BAB659 (ots)

Eine Streife des Verkehrsdiensts Mannheim war in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Autobahn 659 von Viernheim in Richtung Mannheim unterwegs. Dabei fiel ihr gegen 2 Uhr ein LKW auf, der in ausgeprägten Schlangenlinien fuhr und dadurch mehrfach auf andere Fahrstreifen geriet. Auf Anhaltesignale reagiert der Fahrer zunächst nicht. Das Fahrzeug konnte schließlich im Bereich der Gorxheimer Straße in Mannheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 36-jährige Fahrer musste sich beim Aussteigen am Fahrzeug festhalten und schwankte stark im Stehen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Daher musste der Mann mit zur Wache und dort eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten,

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