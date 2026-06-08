Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0382 --Zwei Tatverdächtige nach insgesamt zehn Kfz-Aufbrüchen gestellt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Walle, Bremen-Gröpelingen Zeit: 07.06.2026, 08:20 - 11:10 Uhr; 08.06.2026, 04:00 Uhr

Am Sonntagvormittag brach ein 47-jähriger Mann in der Überseestadt insgesamt vier Fahrzeuge auf. In der darauffolgenden Nacht wurde die Anzahl aufgebrochener Fahrzeuge im Bereich Ohlenhof noch übertroffen. Einsatzkräfte nahmen eine 28-jährige Frau vorläufig fest, nachdem sie bei insgesamt sechs Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen hatte.

Der erste Kfz-Aufbruch ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 8:20 Uhr in der Neptunstraße. Ein Vorbeifahrer ertappte den Kfz-Aufbrecher auf frischer Tat und konnte ihn, bis zum Eintreffen der Polizei, an der Flucht hindern. Der 47-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es dauerte nicht lange, bis der Täter sich in die Parallelstraße, die Johann-Jacobs-Straße, begab und dort erneut insgesamt drei Fahrzeuge aufbrach. Einsatzkräfte stellten ihn, samt der Beute, in der Nähe des Tatortes. Eine Haftprüfung verlief negativ.

Anders erging es einer 28-jährigen Dame, welche in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Bromberger Straße, insgesamt sechs Fahrzeuge aufbrach. Aufmerksame Zeugen meldeten dies der Polizei, welche die Frau in der Nähe des Tatortes stellte. An ihrer Bekleidung hafteten noch Glasscherben und in ihrer Jackentasche befand sich ein Notfallhammer. Die Einsatzkräfte nahmen sie vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen und eine Haftprüfung dauern an.

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