Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0381 --22-Jähriger im Viertel ausgeraubt--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 07.06.2026, 08:00 Uhr

Am Sonntagmorgen raubten zwei Männer unter Vorhalt eines Messers einen 22-Jährigen im Steintorviertel aus. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Der junge Mann lief gegen 8:00 Uhr morgens die Straße Vor dem Steintor entlang und wurde dabei von zwei Männern angesprochen. Als er sich zu ihnen umdrehte, hielt einer der Täter ihm ein Messer vor den Bauch und forderte seine Geldbörse, sein Smartphone und schließlich auch die getragene Silberkette. Nachdem der 22-Jährige alles übergeben hatte, flüchteten die Täter unerkannt. Der junge Mann meldete den Vorfall erst zu einem späteren Zeitpunkt einer Streifenwagenbesatzung am Hauptbahnhof.

Beide Täter wurden als männlich, mit schwarzer Hautfarbe beschrieben. Einer der Täter soll groß und hager gewesen sein sowie Braids und beige Bekleidung getragen haben. Die zweite Person wurde als groß und muskulös mit einem schwarzen Jogginganzug beschrieben. Die Polizei Bremen sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

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