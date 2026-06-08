Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0380 --Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Schlaf hilft nicht gegen Handschellen--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, OT Ostertor Zeit: 08.06.26, 00.30 - 1 Uhr

Gleich drei mutmaßliche Einbrecher nahmen Einsatzkräfte der Bremer Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag vorläufig fest. In der Bahnhofsvorstadt und im Ostertor konnten die Tatverdächtigen auf frischer Tat gestellt werden.

Zunächst alarmierte ein Anwohner der Straße An der Weide die Polizei, nachdem er laute Geräusche aus einem Mehrparteienhaus wahrgenommen hatte. Vor dem Gebäude trafen die Einsatzkräfte auf einen 18-jährigen Heranwachsenden. Bei ihm wurden Aufbruchswerkzeug und ein Taschenmesser sichergestellt. An der verschlossenen Eingangstür einer Praxis im Hausflur stellten die Polizisten frische Aufbruchsspuren fest - darunter Hebelmarken und ein Loch in der Tür.

Wenig später führte die Aufmerksamkeit eines Anwohners in der Straße Fedelhören zur Festnahme zweier weiterer Einbrecher im Alter von 46 und 50 Jahren. Der Mann war durch eine Benachrichtigung seines Bewegungsmelders auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam geworden und beobachtete, wie an einem Hintereingang gehebelt wurde. Zudem hörte er weitere Geräusche am Nachbargebäude und verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten an beiden Hintereingängen jeweils einen Tatverdächtigen stellen. Neben ihnen lagen diverse Aufbruchswerkzeuge. Besonders bemerkenswert: Beide Männer versuchten offenbar, ihre Situation durch eine spontane Ruhepause zu entschärfen. Einer lag neben einem Brecheisen, Handschuhen und einer Maske und stellte sich schlafend. Sein Komplize wurde wenig später vor einer Tür im Gartenbereich angetroffen - ebenfalls in vermeintlich tiefem Schlaf. Doch der Schlaf half nichts: Statt eines Weckers klickten die Handschellen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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