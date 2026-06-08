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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0383 --Nach bewaffnetem Raubüberfall auf Pizzalieferanten - Polizei stellt mutmaßliche Täter--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Kreinsloger
Zeit: 	07.06.2026, 16:30 Uhr

Am Sonntagnachmittag überfielen zwei zunächst Unbekannte in Bremen-Blumenthal einen 20-jährigen Pizzafahrer und entwendeten ihm gewaltsam sein Portemonnaie. Einsatzkräfte stellten kurz darauf in Tatortnähe zwei Verdächtige und nahmen sie vorläufig fest.

Gegen 16.30 Uhr wollte ein 20-Jähriger in der Straße Kreinsloger eine Pizza ausliefern. Dabei sprachen ihn zwei Männer unter dem Vorwand eine bestimmte Adresse zu suchen an und näherten sich dem Opfer. Unvermittelt schlug einer der beiden dem Opfer das Portemonnaie aus der Hand, der andere trat dem Boten daraufhin in die Rippen. Die Täter stahlen dem am Boden liegenden Mann die Geldbörse und flüchteten anschließend auf zwei E-Scootern in Richtung Weser.

Mehrere Streifenwagen fahndeten sofort nach den Flüchtigen. Mit Erfolg: Die Einsatzkräfte der Polizei trafen wenig später auf einen 16 und einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen. Diese versuchten, zunächst zu flüchten, den Einsatzkräften gelang es aber schnell, sie zu stellen. Bei einem 20-jährigen Tatverdächtigen stellten sie dabei eine Schreckschusswaffe sicher. Unweit des Tatorts fanden die Polizisten zudem das entwendete Portemonnaie sowie weitere Beweismittel in einem Mülleimer. Der Pizzafahrer wurde bei dem Überfall leicht verletzt, verzichtete aber auf einen Rettungswagen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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