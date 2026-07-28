Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Werkzeuge und Baumaschinen von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag, den 24.07.2026, 17:00 Uhr und Montag, den 27.07.2026, 08:00 Uhr Werkzeuge und Baumaschinen von einer Baustelle in der Anna-Sammet-Straße.

Zunächst durchtrennte die Täterschaft gewaltsam das am Bauzaun angebrachte Schloss und verschaffte sich so Zugang zu dem Baustellengelände mit Rohbau.

Aus einem Baucontainer wurden mehrere Werkzeuge entwendet. In der Tiefgarage des Rohbaus wurden mehrere Baustellentüren mit roher Gewalt aufgehebelt und aus den dahinterliegenden Räumen eine Vielzahl an Baumaschinen, weiteren Werkzeugen und Kabel entwendet.

Hiernach entfernte sich die Täterschaft unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden wird aktuell auf etwa 10.000 EUR geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Personen, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Anna-Sammet-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/718490 zu melden.

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