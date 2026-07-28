Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten, PM Nr. 3 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Freitag, den 17.07.2026 gegen 19:22 Uhr auf einem Feld in der Nähe der Rheinstraße zu einem Brand von über 800 Heuballen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

PM Nr. 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316862

PM Nr. 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316905

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Personen, die möglicherweise Videoaufnahmen vom Brandgeschehen fertigen konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 174-4444 zu melden.

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