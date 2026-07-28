PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten, PM Nr. 3 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Freitag, den 17.07.2026 gegen 19:22 Uhr auf einem Feld in der Nähe der Rheinstraße zu einem Brand von über 800 Heuballen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

PM Nr. 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316862

PM Nr. 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6316905

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Personen, die möglicherweise Videoaufnahmen vom Brandgeschehen fertigen konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 13:49

    POL-MA: Mannheim: Werkzeuge und Baumaschinen von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag, den 24.07.2026, 17:00 Uhr und Montag, den 27.07.2026, 08:00 Uhr Werkzeuge und Baumaschinen von einer Baustelle in der Anna-Sammet-Straße. Zunächst durchtrennte die Täterschaft gewaltsam das am Bauzaun angebrachte Schloss und verschaffte sich so Zugang zu dem Baustellengelände mit Rohbau. Aus einem ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 13:45

    POL-MA: Mannheim: Unbekannter versucht in Gaststätte einzubrechen

    Mannheim (ots) - Am frühen Montagmorgen gegen 02:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Böckstraße im Mannheimer Stadtteil Jungbusch einzubrechen. Über das nach jetzigen Erkenntnissen unverschlossene Hoftor gelangte er in den Innenhof des Wohn- und Geschäftshauses. Dort wurde die Holztür, die zum Außenbereich der Gaststätte ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 13:35

    POL-MA: Mannheim/BAB659: Betrunkener LKW-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs

    Mannheim/BAB659 (ots) - Eine Streife des Verkehrsdiensts Mannheim war in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Autobahn 659 von Viernheim in Richtung Mannheim unterwegs. Dabei fiel ihr gegen 2 Uhr ein LKW auf, der in ausgeprägten Schlangenlinien fuhr und dadurch mehrfach auf andere Fahrstreifen geriet. Auf Anhaltesignale reagiert der Fahrer zunächst nicht. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren