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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten

St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit 19:22 Uhr ist die Feuerwehr auf einem Feld in der Nähe der Rheinstraße in St. Leon-Rot im Einsatz. Über die Rettungsleitstelle wurde der Brand von mehreren Heuballen gemeldet. Derzeit kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Gefährdung von Anwohnern ist zurzeit nicht gegeben, in den umliegenden Gemeinden kann es aber dennoch zur Beeinträchtigung durch die Rauchentwicklung kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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