Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der A 5 bei Schriesheim.

Ein 42-jähriger Mann war kurz vor 20 Uhr mit einem BMW X7 auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als zwischen den Anschlussstellen Hirschberg/Heddesheim und Ladenburg plötzlich und unerwartet Starkregen einsetzte. Aufgrund Aquaplanings geriet der BMW ins Schleudern und prallte zweimal gegen die rechten Leitplanken. Dabei drehte sich das Fahrzeug zweimal um die eigene Achse und kollidierte schließlich mit einem vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen 20-jährigen 2er-BMW-Fahrer.

Die beiden Männer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Ihre Fahrzeuge jedoch wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird mit rund 90.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme und aufgrund des massiven und kleinteiligen Trümmerfelds musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

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