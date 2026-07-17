Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Kunststraße gegen 09:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein hoher Sachschaden entstand und der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete.

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr mit seinem Auto auf der Kunststraße. Auf Höhe N 7, 6 überholte der 34-Jährige den vor ihm fahrenden 56-jährigen Skoda-Fahrer verbotswidrig rechts über den Radweg. Beim Überholen streifte der Mercedes-Fahrer das Auto des 56-Jährigen. Danach flüchtete er von der Unfallstelle. Der Skoda-Fahrer fuhr dem Unfallverursacher hinterher und verständigte die Polizei. Am Kaiserring konnte der 56-Jährige den Mercedes-Fahrer an der Weiterfahrt hindern und die Streifenbesatzung vom Polizeirevier Mannheim-Oststadt kam vor Ort.

Durch die Kollision entstand schätzungsweise ein Gesamtschaden von 17.500 Euro.

Der Mercedes-Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

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