Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto landet in Reisebüro

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Feudenheimer Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand parkte eine 76-Jährige um kurz vor 9 Uhr ihren BMW auf dem Parkplatz eines Reisebüros. Als sie umparken wollte, kam es zu seinem Fahrfehler. Anstelle des Rückwärtsganges legte die Frau unwissentlich den Vorwärtsgang ein. Als sie Gas gab, machte das Auto einen Satz nach vorne und prallte gegen die Glasfront eines Reisebüros. Der BMW durchschlug die Scheiben und kam erst im Innenraum zum Stillstand. Das Reisebüro war zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens noch geschlossen, sodass sich in den Geschäftsräumen keine Personen befanden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 120.000EUR geschätzt. Die Feuerwehr Ilvesheim barg das Auto aus den Trümmern. Es musste abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Ladenburg.

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